Marotta su Nandez: “Giocatore di tutto rispetto” (Di sabato 17 luglio 2021) Pochi minuti prima dell’amichevole con il Lugano, Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha fatto il punto della situazione del club nerazzurro in ottica mercato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Bellerin? Abbiamo iniziato la stagione con le momentanee defezioni dei giocatori impegnati nei tornei. Ora spazio ai giovani o ai giocatori che saranno trasferiti nelle prossime settimane. Questa è una fase di lavoro, il dato oggettivo da riscontrare è la conferma della squadra che è stata la migliore d’Italia, Hakimi a parte. Vogliamo ripartire da questo gruppo che ha dimostrato di essere una grande squadra e ci ha dato grandi soddisfazioni. Su Bellerin c’è la nostra ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021) Pochi minuti prima dell’amichevole con il Lugano, Beppe, ad dell’Inter, ha fatto il punto della situazione del club nerazzurro in ottica mercato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Bellerin? Abbiamo iniziato la stagione con le momentanee defezioni dei giocatori impegnati nei tornei. Ora spazio ai giovani o ai giocatori che saranno trasferiti nelle prossime settimane. Questa è una fase di lavoro, il dato oggettivo da riscontrare è la conferma della squadra che è stata la migliore d’Italia, Hakimi a parte. Vogliamo ripartire da questo gruppo che ha dimostrato di essere una grande squadra e ci ha dato grandi soddisfazioni. Su Bellerin c’è la nostra ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Marotta su Nandez: 'Giocatore di tutto rispetto. Ma non vedo all'orizzonte una trattativa rapida' - sportmediaset : Mercato #Inter, Marotta: 'Attenti su Bellerin e per Nandez non sarà una trattativa veloce'. #SportMediaset - imcalhainter : RT @Nerazzurrisiamo: Marotta fa il punto della situazione sul mercato dell'Inter: Bellerin, Nandez, Dimarco... - paoloigna1 : In realtà per #Nandez la trattativa c'è ma appunto non sarà rapida e veloce (per ora) - interliveit : ???Da #Nandez a #Telles passando per #Bellerin e #Keita: le parole di #Marotta prima di #LuganoInter… -