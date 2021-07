Maneskin, in arrivo il duetto con la band ucraina rivale all’Eurovision. La leader dei Go_A: «È tutto pronto» (Di sabato 17 luglio 2021) Ora è ufficiale, sta per arrivare il duetto che vedrà i vincitori dell’Eurovision Song Contest cantare insieme all’enigmatica solista dell’altra band rivelazione del concorso musicale, l’ucraina Kateryna Pavlenko dei Go A. Già dai primi giorni di prove, i Måneskin avevano espresso una particolare preferenza per la performance della band elettro folk: sul palco della Rotterdam Ahoy, look e voce potente, la leader dei Go A si era esibita nella canzone Shum, un brano che ha conquistato il quinto posto della gara ed è diventato il primo pezzo in lingua ucraina a raggiungere la Viral Top 50 ... Leggi su open.online (Di sabato 17 luglio 2021) Ora è ufficiale, sta per arrivare ilche vedrà i vincitori dell’Eurovision Song Contest cantare insieme all’enigmatica solista dell’altrarivelazione del concorso musicale, l’Kateryna Pavlenko dei Go A. Già dai primi giorni di prove, i Måneskin avevano espresso una particolare preferenza per la performance dellaelettro folk: sul palco della Rotterdam Ahoy, look e voce potente, ladei Go A si era esibita nella canzone Shum, un brano che ha conquistato il quinto posto della gara ed è diventato il primo pezzo in linguaa raggiungere la Viral Top 50 ...

