Lecce | ex direttore di banca ucciso durante una rapina al bancomat | fermato un sospetto per l’omicidio

C'è un fermo per l'omicidio di Giovanni Caramuscio, ex direttore di banca 69enne ucciso mentre prelevava al bancomat in un tentativo di rapina. L'omicidio è avvenuto a Lequile, in provincia di Lecce, dove l'uomo si trovava insieme alla moglie, che ha assistito a tutto l'orrore. L'uomo in custodia è un 31enne di origini albanesi, nella cui abitazione sarebbe stata rinvenuta una pistola che corrisponderebbe all'arma del delitto.

