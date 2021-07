Germania, i morti dell’alluvione sono ormai più di 140 (Di sabato 17 luglio 2021) Varare la legge che imponga il divieto di abitare nelle zone a rischio; mettere in sicurezza la rete dei piccoli corsi d’acqua, anziché concentrarsi solo sulla ricostruzione degli argini dei fiumi esondati; e stanziare subito almeno un miliardo di euro per la protezione immediata da eventi che non sono straordinari ma rappresentano la normalità climatica, come ormai ammette perfino il ministro dell’Interno, Horst Seehofer. Olaf Bandt, presidente dell’associazione ambientalista «Bund», ha le idee chiare sulla strategia di contrasto a breve … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 17 luglio 2021) Varare la legge che imponga il divieto di abitare nelle zone a rischio; mettere in sicurezza la rete dei piccoli corsi d’acqua, anziché concentrarsi solo sulla ricostruzione degli argini dei fiumi esondati; e stanziare subito almeno un miliardo di euro per la protezione immediata da eventi che nonstraordinari ma rappresentano la normalità climatica, comeammette perfino il ministro dell’Interno, Horst Seehofer. Olaf Bandt, presidente dell’associazione ambientalista «Bund», ha le idee chiare sulla strategia di contrasto a breve … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

TgLa7 : Salgono a 103 le vittime in #Germania delle devastanti alluvioni di questi giorni. In totale in Europa i morti per il maltempo sono 118 - Agenzia_Ansa : Germania, nuova frana e ancora morti in Vestfalia. Il bilancio delle vittime sale a 93, i dispersi sono 1.300. Ber… - EzioGreggio : Disastro in Germania,Lussemburgo,Olanda:una marea di morti per le alluvioni. La Terra ci ha mandato un ennesimo seg… - DiegoNatoli2 : RT @GenCar5: Dal #fuoco in Canada alle decine di morti per l’#acqua in #Germania, gli elementi si rivoltano anche nel Nord del mondo e non… - enzoro53 : RT @ilgiornale: Il video ha scatenato accese polemiche sui social in Germania dopo i morti di questi giorni -