Festival della Sostenibilità 2021 a Roma: i principali appuntamenti (Di sabato 17 luglio 2021) Roma – Prosegue a Roma Fai la Differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità, in corso sino al 19 settembre 2021, all’insegna della Sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. Il Festival, che ha vinto l’Avviso Pubblico “Estate Romana” per il triennio 2020 – 2022, prevede un articolato calendario di appuntamenti con spettacoli musicali con band emergenti, spettacoli teatrali per bambini, giovani e adulti, installazioni e opere innovative di Urban Art, atelier di riciclo realizzati da artisti e ... Leggi su lopinionista (Di sabato 17 luglio 2021)– Prosegue aFai la Differenza, c’è… Il, in corso sino al 19 settembre, all’insegnae del rispetto per l’ambiente. Il, che ha vinto l’Avviso Pubblico “Estatena” per il triennio 2020 – 2022, prevede un articolato calendario dicon spettacoli musicali con band emergenti, spettacoli teatrali per bambini, giovani e adulti, installazioni e opere innovative di Urban Art, atelier di riciclo realizzati da artisti e ...

Advertising

stellasacchini : RT @CasaTraduzioni: Dal mondo della Traduzione 17 luglio inizia la 4a edizione di BookMarchs - L'altra voce, il festival dei libri presenta… - EcoLunigiana : #Cultura - Torna a Camaiore per la sua diciassettesima edizione il Festival Gaber, uno dei più importanti eventi cu… - pcasAssociaz : RT @architettiroma: #SpamRoma2021; dal 23 al 29 luglio, scopri il programma della terza edizione Festival dell’Architettura della Capitale.… - PPeracchini : Straordinario successo per il concerto di Antonella Ruggiero al Festival Internazionale del Jazz della Spezia! Sold… - MontiFrancy82 : @Festival_Cannes 2021: “UNCLENCHING THE FISTS” DELLA REGISTA RUSSA KIRA KOVALENKO È IL FILM VINCITORE DELLA SEZIONE… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival della Presente Italiano 2021: il grande cinema italiano è il protagonista del festival Presso l'arena di Monteuliveto di Pistoia, il 19 Luglio verrà proiettato Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli, il film che vede una giovanissima Stefania Sandrelli nella parte della ...

SIC, un palmarès senza "Corpo" CANNES - La Semaine de la Critique , sezione parallela alla selezione ufficiale del Festival di Cannes, si svolge dal 1962, organizzata dal sindacato francese della critica cinematografica e dedicata alla scoperta di talenti nascenti . Nella selezione solo opere prime e seconde . Il ...

Musica In-Chiostro: note e parole si incontrano al Festival della Parola - ParmaDaily.it Medaglia del presidente Repubblica al Macerata Opera (ANSA) - MACERATA, 17 LUG - Medaglia del presidente della Repubblica al Macerata Opera Festival per il centenario dello Sferisterio. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha destinato alla 5/a ...

Castelbasso 2021: programma eventi di arte, musica e letteratura Presentata oggi la manifestazione in programma dal 22 luglio al 29 agosto: le dichiarazioni e la date di tutti gli appuntamenti in calendario CASTELBASSO – Castelbasso torna centro propulsivo ...

Presso l'arena di Monteuliveto di Pistoia, il 19 Luglio verrà proiettato Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli, il film che vede una giovanissima Stefania Sandrelli nella parte...CANNES - La Semaine de la Critique , sezione parallela alla selezione ufficiale deldi Cannes, si svolge dal 1962, organizzata dal sindacato francesecritica cinematografica e dedicata alla scoperta di talenti nascenti . Nella selezione solo opere prime e seconde . Il ...(ANSA) - MACERATA, 17 LUG - Medaglia del presidente della Repubblica al Macerata Opera Festival per il centenario dello Sferisterio. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha destinato alla 5/a ...Presentata oggi la manifestazione in programma dal 22 luglio al 29 agosto: le dichiarazioni e la date di tutti gli appuntamenti in calendario CASTELBASSO – Castelbasso torna centro propulsivo ...