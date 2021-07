F1, che gomme verranno utilizzate in gara dopo la Sprint Race? Il regolamento (Di sabato 17 luglio 2021) La prima Sprint Race della storia della Formula Uno è andata in archivio a Silverstone con la vittoria di Max Verstappen, che ha conquistato di conseguenza la pole position per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, decima prova stagionale del Mondiale di Formula Uno. La mini-gara odierna da 17 giri ha stabilito di fatto la griglia di partenza per la corsa vera e propria di domani, che si svolgerà sulla consueta distanza di 52 tornate. Il Gran Premio, a differenza della Sprint Qualifying, obbliga i piloti ad effettuare almeno un pit-stop utilizzando due o più mescole diverse nell’arco della gara. Rispetto ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) La primadella storia della Formula Uno è andata in archivio a Silverstone con la vittoria di Max Verstappen, che ha conquistato di conseguenza la pole position per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, decima prova stagionale del Mondiale di Formula Uno. La mini-odierna da 17 giri ha stabilito di fatto la griglia di partenza per la corsa vera e propria di domani, che si svolgerà sulla consueta distanza di 52 tornate. Il Gran Premio, a differenza dellaQualifying, obbliga i piloti ad effettuare almeno un pit-stop utilizzando due o più mescole diverse nell’arco della. Rispetto ...

Ultime Notizie dalla rete : che gomme Alonso, Qualifica Sprint da tensione infinita: '17 giri? A me sono sembrati 80!' Fernando Alonso capitalizza al massimo la scelta di disputare la Qualifica Sprint del GP di Gran Bretagna con le gomme rosse. Lo spagnolo è stato autore di una partenza fenomenale, che l'ha proiettato dall'undicesimo posto fino al quinto quando Perez è andato in testa coda nelle fasi iniziali della qualifica ...

F1 - Alpine, Ocon in top ten: 'Azzeccata la scelta delle gomme soft' La scelte delle gomme soft ha funzionato, e per il transalpino quindi questa mini gara è stata una ... abbiamo guadagnato tre posizioni e questo significa che partiremo in top ten domani - ha detto ...

Formula 1: Cos'è la Sprint Race F1 RedBull.com Alonso, Qualifica Sprint da tensione infinita: "17 giri? A me sono sembrati 80!" Lo spagnolo conquista il settimo posto nella Qualifica Sprint e commenta in maniera positiva il format Fernando Alonso capitalizza al massimo la scelta di disputare la Qualifica Sprint del GP di Gran ...

F1, Max Verstappen ancora non canta vittoria Al termine della Sprint Race del sabato, Max Verstappen può dirsi certamente soddisfatto: primo posto, altri tre punti in ottica mondiale, e pole position in vista del GP di domenica. Tuttavia, il pil ...

