DIRETTA F1, GP Gran Bretagna LIVE: per ora tempi interlocutori, si lavora sul passo gara (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.25 Ocon chiude il suo long run con 15 giri sulle soft con il miglior tempo di 1:31.878. Tsunoda, a sua volta con soft, sale in terza posizione in 1:31.642 13.24 Leclerc chiude il 14° giro in 1:36.026, poi riparte forzando, mentre Sainz è sempre sull’1:33.229 13.23 AGGIORNAMENTO tempi FP2 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:30.428 1 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.954 1 3 Esteban OCON Alpine+1.450 1 4 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.834 1 5 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.046 2 6 Lewis HAMILTON Mercedes+2.119 2 7 George RUSSELL Williams+2.146 2 8 Nicholas LATIFI Williams+2.196 4 9 Sebastian VETTEL Aston ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.25 Ocon chiude il suo long run con 15 giri sulle soft con il miglior tempo di 1:31.878. Tsunoda, a sua volta con soft, sale in terza posizione in 1:31.642 13.24 Leclerc chiude il 14° giro in 1:36.026, poi riparte forzando, mentre Sainz è sempre sull’1:33.229 13.23 AGGIORNAMENTOFP2 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:30.428 1 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.954 1 3 Esteban OCON Alpine+1.450 1 4 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.834 1 5 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.046 2 6 Lewis HAMILTON Mercedes+2.119 2 7 George RUSSELL Williams+2.146 2 8 Nicholas LATIFI Williams+2.196 4 9 Sebastian VETTEL Aston ...

SkySportF1 : ?? MIGLIOR TEMPO PER LEWIS HAMILTON (#Q3??) Scatterà primo nella Sprint Qualifying di domani IL RESOCONTO ??… - SkySportF1 : ?? Hamilton mette pressione a Verstappen (#Q2??) ?? Russel incredible 7°, fuori Alonso IL LIVE ??… - zazoomblog : LIVE F1 GP Gran Bretagna in DIRETTA: si parte con la FP2 Verstappen vuole rispondere a Hamilton! - #Bretagna… - infoitsport : F1 | GP Gran Bretagna 2021, Diretta PL2 - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Gran Bretagna LIVE: tutti in pista per la FP2 ma la mente è già alla Qualifying Race - #DIRETTA… -