DIRETTA F1, GP Gran Bretagna LIVE: griglia di partenza, Verstappen vince la Sprint Race. 4° Leclerc (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE griglia DI partenza GP Gran Bretagna (DOMENICA 18 LUGLIO) ORDINE D’ARRIVO DELLA QUALIFICA Sprint (Sprint Race) ORARIO Sprint Race SU TV8 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 18.13 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 18.11 La classifica costruttori: 1 RED BULL RACING HONDA 289 2 MERCEDES 245 3 MCLAREN MERCEDES 1414 FERRARI 1225 ALPHATAURI HONDA 48 6 ASTON MARTIN MERCEDES 44 7 ALPINE RENAULT 32 8 ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADIGP(DOMENICA 18 LUGLIO) ORDINE D’ARRIVO DELLA QUALIFICA) ORARIOSU TV8 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 18.13 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 18.11 La classifica costruttori: 1 RED BULL RACING HONDA 289 2 MERCEDES 245 3 MCLAREN MERCEDES 1414 FERRARI 1225 ALPHATAURI HONDA 48 6 ASTON MARTIN MERCEDES 44 7 ALPINE RENAULT 32 8 ...

Advertising

SkySportF1 : F1, GP Silverstone: qualifica Sprint in diretta live dalla Gran Bretagna. Libere 3 alle 13 #SkyMotori #F1 #Formula1 - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Seguite con noi la cronaca live della prima Qualifica Sprint nella storia della Formula 1! #BritishGP https://t.… - zazoomblog : F1 LIVE Qualifica Sprint GP Gran Bretagna: la diretta - #Qualifica #Sprint #Bretagna: #diretta - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo finale della #SprintQualifying #F1Sprint #BritishGP Segui la nostra cronaca minuto pe… - zazoomblog : LIVE F1 GP Gran Bretagna in DIRETTA: 17 giri per la novità della Sprint Race! - #Bretagna #DIRETTA: #novità #della -