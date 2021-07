Denise Tantucci splende al Festival di Cannes 2021: è nata una stella (Di sabato 17 luglio 2021) Per una come Denise Tantucci, che a soli 15 viveva da sola dedicandosi alla cosiddetta gavetta grazie a film e a fiction di successo entrate nel cuore di milioni di spettatori, la Montée des Marches del Festival di Cannes sarebbe potuta benissimo sembrare una passeggiata, l’ennesima prova di un talento che negli anni ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare. Alla presentazione di Tre piani, il film di Nanni Moretti tratto dall’omonimo romanzo di Eshkol Nevo nonché unico italiano in concorso quest’anno alla Croisette, Denise, che nella pellicola interpreta il ruolo di Charlotte, si è presentata con i capelli biondi, un meraviglioso abito di paillettes iridescenti d’argento firmato Gucci, i gioielli di Bulgari e un sorriso invidiabile, capace di mettere in ombra tutto il resto. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 luglio 2021) Per una come Denise Tantucci, che a soli 15 viveva da sola dedicandosi alla cosiddetta gavetta grazie a film e a fiction di successo entrate nel cuore di milioni di spettatori, la Montée des Marches del Festival di Cannes sarebbe potuta benissimo sembrare una passeggiata, l’ennesima prova di un talento che negli anni ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare. Alla presentazione di Tre piani, il film di Nanni Moretti tratto dall’omonimo romanzo di Eshkol Nevo nonché unico italiano in concorso quest’anno alla Croisette, Denise, che nella pellicola interpreta il ruolo di Charlotte, si è presentata con i capelli biondi, un meraviglioso abito di paillettes iridescenti d’argento firmato Gucci, i gioielli di Bulgari e un sorriso invidiabile, capace di mettere in ombra tutto il resto.

