Danish Siddiqui ucciso in scontro tra afghani e Talebani (Di sabato 17 luglio 2021) Danish Siddiqui, fotografo di Reuters, è rimasto ucciso durante uno scontro tra le forze afghane e i Talebani nella zona al confine con il Pakistan. Il giornalista si trovava a Kandahar con le forze speciali del Paese. Oltre 60 giornalisti hanno perso la vita nel corso di operazioni in afghanistan tra il 2018 e il Leggi su periodicodaily (Di sabato 17 luglio 2021), fotografo di Reuters, è rimastodurante unotra le forze afghane e inella zona al confine con il Pakistan. Il giornalista si trovava a Kandahar con le forze speciali del Paese. Oltre 60 giornalisti hanno perso la vita nel corso di operazioni instan tra il 2018 e il

