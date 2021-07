Covid: resta stabile il tasso di positività A Como 20 casi 3 a Sondrio, 1 a Lecco (Di sabato 17 luglio 2021) Rimane stabile il tasso dei positivi al Covid in Lombardia. Con 38.089 tamponi effettuati sono 438 i nuovi positivi al Coronavirus con il tasso di positività che rimane stabile all’1,1% come ieri. Sono trentuno i ricoverati in terapia intensiva (+1) … Leggi su ecodibergamo (Di sabato 17 luglio 2021) Rimaneildei positivi alin Lombardia. Con 38.089 tamponi effettuati sono 438 i nuovi positivi al Coronavirus con ildiche rimaneall’1,1% come ieri. Sono trentuno i ricoverati in terapia intensiva (+1) …

