Corso di perfezionamento in Metodologia CLIL: acquisisci i 60 CFU con Mnemosine, Ente accreditato Miur (Di sabato 17 luglio 2021) Consegui il Corso di perfezionamento annuale post Laurea in Metodologia CLIL nella scuola secondaria di primo e secondo grado e il Corso di perfezionamento annuale post diploma in Metodologia CLIL di 1500 ore e 60 CFU con l'Associazione Mnemosine, Ente accreditato Miur. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 17 luglio 2021) Consegui ildiannuale post Laurea innella scuola secondaria di primo e secondo grado e ildiannuale post diploma indi 1500 ore e 60 CFU con l'Associazione. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Corso di perfezionamento in Metodologia CLIL: acquisisci i 60 CFU con Mnemosine, Ente accreditato Miur - centrodorso : Oggi, dalle ore 14.30, nuovo appuntamento con la III edizione #online del Corso di perfezionamento in Amministrazio… - paolopetrocelli : RT @consolesvizzIT: Non perdete per #DFDF il contributo di Lisa Schatzman, Primo Violino di Spalla della @LSO_luzern e docente del “Concert… - StaufferCenter : RT @consolesvizzIT: Non perdete per #DFDF il contributo di Lisa Schatzman, Primo Violino di Spalla della @LSO_luzern e docente del “Concert… - consolesvizzIT : Non perdete per #DFDF il contributo di Lisa Schatzman, Primo Violino di Spalla della @LSO_luzern e docente del “Con… -