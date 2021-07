Coronavirus in Campania, aumentano i contagi: i dati di oggi (Di sabato 17 luglio 2021) aumentano i nuovi positivi e la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. A renderlo è l’Unità di Crisi nell’ultimo bollettino. oggi il virus fa registrare 238 positivi su 7.681 tamponi molecolari esaminati, 34 in più di ieri con 356 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 3,09% dei test, dato in aumento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 17 luglio 2021)i nuovi positivi e la curva deidain. A renderlo è l’Unità di Crisi nell’ultimo bollettino.il virus fa registrare 238 positivi su 7.681 tamponi molecolari esaminati, 34 in più di ieri con 356 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 3,09% dei test, dato in aumento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

