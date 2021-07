Belen Rodriguez | bufera dopo il parto | “possibile danno ad altri pazienti” | esposto in procura

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 17 luglio 2021) Ildiha sollevato un grosso polverone per via di un cartello affisso nel redell’ospedale Giustinianeo di Padova dove è venuta alla luce Luna Marì, la secondogenita della showgirl argentina, figlia di Antonino Spinalbese., ilfinisce inIl cartello in questione spiegava che non eraaccedere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.