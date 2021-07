Aggredisce la madre in casa: arrestata figlia 20enne violenta (Di sabato 17 luglio 2021) I Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno arrestato una ragazza romana di 20 anni , con precedenti, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. A seguito di un'... Leggi su leggo (Di sabato 17 luglio 2021) I Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno arrestato una ragazza romana di 20 anni , con precedenti, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. A seguito di un'...

Advertising

statodelsud : Ostia, aggredisce la madre: 20enne arrestata per maltrattamenti - Pino__Merola : Ostia, aggredisce la madre: 20enne arrestata per maltrattamenti - CasilinaNews : Ostia Antica, 20enne minaccia e aggredisce la madre: trovata in evidente stato di alterazione psicofisica. Erano co… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Ostia, aggredisce la madre in casa: arrestata figlia 20enne violenta - leggoit : Ostia, aggredisce la madre in casa: arrestata figlia 20enne violenta -