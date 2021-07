Vittoria Schisano e le violenze subite quando era ancora Giuseppe | la denuncia a Belve

(Di venerdì 16 luglio 2021) “Dopo anni di silenzio, vittima di violenza e abusi, ha trovato il coraggio di raccontare il suo incubo negli studi di” inizia con queste parole il post che dalle pagine social del programma di Rai 2 anticipa parte di quello che vedremo nella puntata in onda stasera. Francesca Fagnani, a tu per tu con, parlerà di tante cose e affronterà un argomento molto duro, quello legato alleche l’attrice ha subitoera. Oggiè una donna, ha terminato il ...

Advertising

_PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai2 una puntata Speciale di Belve – I momenti clou del programma con il racconto della violenza… - francescafagnan : RT @GiusCandela: Vittoria Schisano parla a #Belve delle violenze subite, quando era ancora Giuseppe, da una persona vicina alla sua famigli… - GiusCandela : Vittoria Schisano parla a #Belve delle violenze subite, quando era ancora Giuseppe, da una persona vicina alla sua… - AgenziaOpinione : RAI 2 – “ BELVE “ * « I MOMENTI CLOU DEL PROGRAMMA CON IL RACCONTO DELLA VIOLENZA SUBITA DA VITTORIA SCHISANO, VENE… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria Schisano

Interviste graffianti e senza veli, che hanno portato alla luce storie anche terribili, come quella raccontata dall'attriceche per la prima volta ha rivelato a Francesca Fagnani , ...Interviste graffianti e senza veli, che hanno portato alla luce storie anche terribili, come quella raccontata dall'attriceche per la prima volta ha rivelato a Francesca Fagnani, ...“Dopo anni di silenzio Vittoria Schisano, vittima di violenza e abusi, ha trovato il coraggio di raccontare il suo incubo negli studi di Belve” inizia con queste parole il post che dalle pagine social ...Stasera in tv andrà in onda su Rai 2 alle 22:55 il talk «Belve» condotto da Francesca Fagnani. Decima puntata della stagione nella quale verranno riproposte le ...