Vaccini, Biden contro Facebook: «La disinformazione sui social media sta uccidendo molte persone» – Il video (Di venerdì 16 luglio 2021) «Qual è il suo messaggio per le piattaforme come Facebook?». Rispondendo alla domanda di un giornalista il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha lanciato un appello contro la cattiva informazione sul Covid che serpeggia soprattutto sui social media e che, ha detto, «sta uccidendo molte persone», lanciando l’allarme sui cittadini non vaccinati. Secondo la Casa Bianca, la Russia e la Cina stanno promuovendo disinformazione sui Vaccini tramite i social media, usando anche «messaggi che ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 luglio 2021) «Qual è il suo messaggio per le piattaforme come?». Rispondendo alla domanda di un giornalista il presidente degli Stati Uniti Joeha lanciato un appellola cattiva informazione sul Covid che serpeggia soprattutto suie che, ha detto, «sta», lanciando l’allarme sui cittadini non vaccinati. Secondo la Casa Bianca, la Russia e la Cina stanno promuovendosuitramite i, usando anche «messaggi che ...

