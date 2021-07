Tragedia in piscina | bimbo di 6 anni muore annegato dopo un malore a bordo vasca

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 luglio 2021) Lasi è consumata nel pomeriggio di giovedì 15 luglio, attorno alle 15.30, quando un bambino di 6è morto all’interno di unaessere stato colto da un. L’incidente è accaduto a Città di Castello (Perugia), all’interno di un agriturismo sulle colline di Catello. Per quanto concerne la dinamica dell’accadimento, pare proprio che il piccolo sia finito improvvisamente in acqua ma che le cause del decesso non siano ancora state chiarite. Per stabilire quanto sia realmente accaduto, sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Immediatamente...