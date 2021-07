Steam Deck: Valve sta prendendo provvedimenti contro i bagarini (Di venerdì 16 luglio 2021) Con la grande rivelazione di ieri da parte di Valve che ha annunciato in anteprima mondiale l'esistenza della console da gioco portatile Steam Deck, senza dubbio alcuni bagarini stanno già sbavando al pensiero di accumulare queste console e venderle a prezzi esorbitanti. Sembra che Valve ne sia consapevole e ha adottato misure contro le persone che mirano ad acquistare più unità. Nella pagina ufficiale del Negozio di Steam dedicata a Steam Deck, le FAQ in fondo alla pagina indicano che i clienti che desiderano prenotare ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 luglio 2021) Con la grande rivelazione di ieri da parte diche ha annunciato in anteprima mondiale l'esistenza della console da gioco portatile, senza dubbio alcunistanno già sbavando al pensiero di accumulare queste console e venderle a prezzi esorbitanti. Sembra chene sia consapevole e ha adottato misurele persone che mirano ad acquistare più unità. Nella pagina ufficiale del Negozio didedicata a, le FAQ in fondo alla pagina indicano che i clienti che desiderano prenotare ...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #Valve prende provvedimenti contro i bagarini che vogliono acquistare #SteamDeck. - Eurogamer_it : #Valve prende provvedimenti contro i bagarini che vogliono acquistare #SteamDeck. - EntropiaCosmica : RT @_Mdk7_: In questo video vi racconto perché a mio modo di vedere Steam Deck e Switch non siano affatto rivali, ma prodotti diversi per t… - Zergantis : Chi dovrebbe comprare uno STEAM DECK di VALVE? [Videogiochi Steam] - DaveDarkoMusic : queste le specifiche dello Steam Deck, non so, rimane il fatto che per quel prezzo sarà meglio che giri Elden Ring… -