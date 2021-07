Scontro tra moto e bici: feriti i conducenti, entrambi positivi all’alcol test (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Bartolomeo in Galdo (Bn) – I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno denunciato a piede libero un 31enne e un 38enne del posto per guida sotto l’influenza dell’alcool. I due uomini sono stati deferiti a seguito dell’intervento dei militari dell’Aliquota Radiomobile per un sinistro avvenuto nei giorni scorsi in una strada centrale della cittadina fortorina fra una bicicletta e una moto da loro rispettivamente condotte. Dopo i primi soccorsi, sono stati visitati, l’uno, presso l’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli” di Benevento e l’altro presso l’Ospedale “Antonio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Bartolomeo in Galdo (Bn) – I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno denunciato a piede libero un 31enne e un 38enne del posto per guida sotto l’influenza dell’alcool. I due uomini sono stati dea seguito dell’intervento dei militari dell’Aliquota Radiomobile per un sinistro avvenuto nei giorni scorsi in una strada centrale della cittadina fortorina fra unacletta e unada loro rispettivamente condotte. Dopo i primi soccorsi, sono stati visitati, l’uno, presso l’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli” di Benevento e l’altro presso l’Ospedale “Antonio ...

Advertising

CarloCalenda : La situazione rifiuti a Roma è fuori controllo. I romani non possono rimanere ostaggi di uno scontro politico e ist… - DSantanche : La sceneggiata pare finita. Uno scontro tra ego e fame di poltrone, avessero parlato di programmi e idee per la Naz… - ItalianNavy : Museo Storico Navale #MarinaMilitare a Venezia: tra i cimeli custoditi, l’insegna dell’amm. Matteucci e un quadro d… - anteprima24 : ** Scontro tra moto e bici: feriti i conducenti, entrambi positivi all'alcol test ** - NTR24 : San Bartolomeo in Galdo, scontro tra moto e bici: due denunce per guida sotto l’effetto di alcol… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Scontro a fuoco coi talebani: ucciso fotoreporter in Afghanistan Danish Siddiqui, giornalista di Reuters , è stato ucciso venerdì durante uno scontro a fuoco tra le forze di sicurezza afghane e i talebani vicino a un valico di frontiera con il Pakistan. La notizia è stata diffusa da un comandante afghano che precisa anche come si sono ...

I consensi che crollano, l'amore per Conte e la sfiducia in Grillo. Cosa ci dicono i sondaggi sul M5s Lo scontro tra l'ex premier e il Garante lascia un Movimento sfibrato e più che dimezzato nei gradimenti rispetto alle elezioni politiche del 2018 m5s giuseppe conte beppe grillo I sondaggi, si sa, hanno ...

Scontro tra due auto davanti alla caserma dei vigili del fuoco La Stampa Scontro a fuoco coi talebani: ucciso fotoreporter in Afghanistan Danish Siddiqui, giornalista di Reuters, è stato ucciso venerdì durante uno scontro a fuoco tra le forze di sicurezza afghane e i talebani vicino a un valico di frontiera con il Pakistan. La notizia è ...

Il consensi che crollano, l'amore per Conte e la sfiducia in Grillo. Cosa ci dicono i sondaggi sul M5s Lo scontro tra l'ex premier e il Garante lascia un Movimento sfibrato e più che dimezzato nei gradimenti rispetto alle elezioni politiche del 2018 ...

Danish Siddiqui, giornalista di Reuters , è stato ucciso venerdì durante unoa fuocole forze di sicurezza afghane e i talebani vicino a un valico di frontiera con il Pakistan. La notizia è stata diffusa da un comandante afghano che precisa anche come si sono ...Lol'ex premier e il Garante lascia un Movimento sfibrato e più che dimezzato nei gradimenti rispetto alle elezioni politiche del 2018 m5s giuseppe conte beppe grillo I sondaggi, si sa, hanno ...Danish Siddiqui, giornalista di Reuters, è stato ucciso venerdì durante uno scontro a fuoco tra le forze di sicurezza afghane e i talebani vicino a un valico di frontiera con il Pakistan. La notizia è ...Lo scontro tra l'ex premier e il Garante lascia un Movimento sfibrato e più che dimezzato nei gradimenti rispetto alle elezioni politiche del 2018 ...