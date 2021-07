“Più severi per essere più liberi”. Ma come vi permettete? (Di venerdì 16 luglio 2021) Zuppa di Porro. Un decreto per il green pass. La tesi del giornale unico del virus (GUV): più severi per essere più liberi. Ma chi so’ i nostri maestri? Per il Foglio siamo impostori della libertà. Vabbè. Vacanze boom di contagi e così via. Mf fa il pierino e titola Vaccini immuni dalle tasse. La foto farsa di Conte e Grillo: e mettitela na’ camicia. Vale anche per Renzi. Che viene bastonato dalla Urbinati sul Domani. Letta dice la cesaretti abbandona la linea intransigente sullo zan e il governo avrebbe paura della rivolta dei secondini. Nasce la nuova Alitalia, Scannapieco, nuovo capo di Cdp, un grande, mollerebbe WeBuild. E Orcel si ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 16 luglio 2021) Zuppa di Porro. Un decreto per il green pass. La tesi del giornale unico del virus (GUV): piùperpiù. Ma chi so’ i nostri maestri? Per il Foglio siamo impostori della libertà. Vabbè. Vacanze boom di contagi e così via. Mf fa il pierino e titola Vaccini immuni dalle tasse. La foto farsa di Conte e Grillo: e mettitela na’ camicia. Vale anche per Renzi. Che viene bastonato dalla Urbinati sul Domani. Letta dice la cesaretti abbandona la linea intransigente sullo zan e il governo avrebbe paura della rivolta dei secondini. Nasce la nuova Alitalia, Scannapieco, nuovo capo di Cdp, un grande, mollerebbe WeBuild. E Orcel si ...

Corriere : Covid e certificato verde: più severi per essere più liberi - RSardonico : 'Più severi per essere più liberi'? 'Non ti posso obbligare ma ti posso ricattare'. Vi viene mai il dubbio che più… - aledige : Poi uno dovrebbe comprare un giornale che titola 'Più severi per essere più liberi'. Che è come 'Chiudere oggi pe… - marco_baldini : Covid e certificato verde: più severi per essere più liberi - Chribuzz1 : Questa è una delle cose più vomitevoli che ho letto negli ultimi mesi. Guarda caso, vergato dalle 2 vestali dello S… -

Vaccino anti - Covid, Locatelli: 'Farlo è un atto di solidarietà e senso civico. L'immunizzazione degli under 15? Da pediatra la raccomando' ... non necessariamente con altre patologie in atto, si possono sviluppare quadri respiratori severi (...di casi per 100.000 abitanti nelle fasce di età 16 - 18 e 12 - 15 appare essere nell'area Ue più ...

