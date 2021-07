Montella: “Non voglio sbagliare la prossima scelta, Mancini vero fuoriclasse dell’Italia” (Di venerdì 16 luglio 2021) “Ho approfittato di questo periodo per studiare e riflettere. Non voglio sbagliare la prossima scelta”. Vincenzo Montella è intervenuto così ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L’allenatore ha parlato di vari temi caldi del calcio italiano, tra cui il ct dell’Italia campione d’Europa Roberto Mancini: “È partito da zero e ha proposto un calcio divertente, riuscendo a praticarlo con un gruppo unito. È stato lui il vero fuoriclasse dell’Italia”. Sul nuovo tecnico della Roma Mourinho: “Mi incuriosisce vederlo perché ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) “Ho approfittato di questo periodo per studiare e riflettere. Nonla”. Vincenzoè intervenuto così ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L’allenatore ha parlato di vari temi caldi del calcio italiano, tra cui il ctcampione d’Europa Roberto: “È partito da zero e ha proposto un calcio divertente, riuscendo a praticarlo con un gruppo unito. È stato lui il”. Sul nuovo tecnico della Roma Mourinho: “Mi incuriosisce vederlo perché ha ...

Advertising

sportface2016 : #Calcio #Montella: 'Non voglio sbagliare la prossima scelta, #Mancini vero fuoriclasse dell'#Italia' - zazoomblog : Montella: Non voglio sbagliare prossima scelta. Donnarumma come un centravanti - #Montella: #voglio #sbagliare - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Montella: 'Non voglio sbagliare la prossima scelta, Mancini? Il vero fuoriclasse dell'Italia' https://t.c… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Montella: 'Non voglio sbagliare la prossima scelta, Mancini? Il vero fuoriclasse dell'Italia' https://t.c… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Montella: 'Non voglio sbagliare la prossima scelta, Mancini? Il vero fuoriclasse dell'Italia' https://t.c… -