(Di venerdì 16 luglio 2021) Massimiliano, ex dirigente sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole: "Da appassionato di calcio, così come tutti i tifosi azzurri,che il binomio tra Lorenzoe il club azzurroproseguire il più a lungo possibile. E' la speranza di tutti, parliamo di un grandissimo giocatore. Giocatori del genere non devono mai arrivare a scadenza contrattuale, ma ormai sembra un habituè a trascinarli a pochi mesi dalla scadenza. Trae ...

Advertising

Spazio_Napoli : Mirabelli: 'Spero che Insigne possa rinnovare, ma è successa una cosa antipatica con la società' - 94Luca994 : @matteo_milan91 Mi riferivo a Mirabelli in realtà, spero anch'io che rimanga Kessie ma la situazione è complicata -

Ultime Notizie dalla rete : Mirabelli Spero

Spazio Napoli

Lo hanno fatto negli interventi durante la riunione del gruppo Francoper Areadem, l'...che si apra una breccia di consapevolezza e determinazione positiva. In Italia è urgente ...che Italia Viva nel voto segreto mantenga ciò che ha fatto in aula . Stiamo parlando di una ... Il senatore dem Francorivendica: "Non mi pare che ci siano divisioni nel centrosinistra" ...Massimiliano Mirabelli ha parlato del futuro di Lorenzo Insigne soffermandosi sulla strategia atipica del club partenopeo.Casellati sospende la seduta e convoca la capigruppo, che decide il calendario. Zan: "Confido in uno scatto d'orgoglio dei senatori". Salvini: senza mediazioni la legge è affossata. Renzi: accordo a p ...