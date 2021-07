Masantonio – Sezione Scomparsi | anticipazioni ultima puntata di venerdì 23 luglio 2021

(Di venerdì 16 luglio 2021)- Alessandro Preziosivede Alessandro Preziosi nuovamente protagonista della fiction Mediaset, dopo la recente esperienza di Non Mentire: l’attore, per prepararsi a questo nuovo ruolo, impegnativo e per lui molto coinvolgente dal punto di vista emotivo, è ingrassato di circa dieci chili. A dirigerlo Fabio Mollo, già dietro la macchina da presa di Tutto può Succedere e Curon, insieme a Enrico Rosati; ad ideare e scrivere la fiction sono stati, invece, Gianluca Leoncini e Valerio Cilio, già autori di Gomorra. A seguire tutte le ...

Advertising

QuiMediaset_it : Stasera su #Canale5 nuovo appuntamento con #Masantonio - Sezione Scomparsi - Federic58387642 : RT @fictionmediaset: E voi quanti caffè prendete durante giorno??? Domani quarto appuntamento su #Canale5 con #Masantonio - sezione scompar… - Federic58387642 : RT @fictionmediaset: Stasera su #Canale5 ci aspetta l'incredibile quarta puntata di #Masantonio sezione scomparsi Da non perdere ?? #Alessa… - Federic58387642 : RT @TeleConsiglio: Eccolo, ritorna, più sdrucito e introverso che mai, ma anche irresistibile. Si chiama Elio #Masantonio, lavora alla Sezi… - Zappullaclary : RT @TeleConsiglio: Eccolo, ritorna, più sdrucito e introverso che mai, ma anche irresistibile. Si chiama Elio #Masantonio, lavora alla Sezi… -

Ultime Notizie dalla rete : Masantonio Sezione

Scomparsi, anticipazioni episodi oggi, 16 luglio Si avvicina a grandi passi il finale diScomparsi ma la polemica sulla messa in onda estiva rimane, gli ascolti ...scomparsi , la fiction con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi, torna stasera su Canale 5 alle 21:30. Creata da Valerio Cilio e Gianluca Leoncini, la serie prodotto da Cattleya ...Masantonio continua in prima tv su Canale 5 con la quinta puntata! Ecco le anticipazioni dell'episodio 5 in onda il 23 luglio 2021!Si avvicina a grandi passi il finale di Masantonio Sezione Scomparsi ma la polemica sulla messa in onda estiva rimane, gli ascolti sarebbero stati migliori in un altro periodo? Alessandro Preziosi e i ...