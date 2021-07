Il volantino della Regione Sardegna in zona gialla dal 19 luglio è falso

Leggi su facta.news

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il 152021 è stata pubblicata un’immagine che riporta il logoe in cui si sostiene che dal prossimo 19l’isola diventerebbe «» in risposta alla diffusione del nuovo coronavirus. Si tratta di una una notizia falsa che non trova riscontro in nessuna testata nazionale o locale e in nessun comunicato ufficiale del ministeroSalute né del governo. Michele Pais, presidente del Consiglio Regionale, sulla propria pagina Facebook ha smentito la notizia ...