Covid Russia, oggi triste record 799 morti: news 16 luglio (Di venerdì 16 luglio 2021) (Adnkronos) - Continuano a salire in Russia le morti causate da complicanze riconducibili al coronavirus. Lo riferiscono le autorità sanitarie russe che oggi parlano di 799 morti nelle ultime 24 ore, mai così tanti dall'inizio della pandemia. Si tratta del quarto record registrato in quattro giorni successivi, che fa salire a 146.868 il totale dei decessi confermati dalle autorità. Secondo l'ufficio statistiche, però, il totale reale dei morti post Covid-19 sarebbe di circa 290mila da aprile 2020 a maggio 2021. In crescita anche i contagi, 25.704 in più nell'ultima ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) (Adnkronos) - Continuano a salire inlecausate da complicanze riconducibili al coronavirus. Lo riferiscono le autorità sanitarie russe cheparlano di 799nelle ultime 24 ore, mai così tanti dall'inizio della pandemia. Si tratta del quartoregistrato in quattro giorni successivi, che fa salire a 146.868 il totale dei decessi confermati dalle autorità. Secondo l'ufficio statistiche, però, il totale reale deipost-19 sarebbe di circa 290mila da aprile 2020 a maggio 2021. In crescita anche i contagi, 25.704 in più nell'ultima ...

