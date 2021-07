Covid | news Speranza | per il cambio colore delle regioni peseranno di più i ricoveri

(Di sabato 17 luglio 2021) Secondo il ministro della Salute, le restrizioni saranno maggiormente legate alle ospedalizzazioni. Il 48,12% della popolazione over 12 risulta immunizzata con doppia dose. Nell'ultima settimana in Italia l'Rt è salito da 0,66 a 0,91, tornando quindi a sfiorare l'1, cresce peso della variante Delta. Nel bollettino 2.898 casi e 11 morti. Centinaia di ragazzi italiani in quarantena nelle località estere di vacanza, tra cui Dubai, Grecia e Malta

La direttrice dei Cdc, definisce 'critico' il momento sul fronte delcon i virus che continua a diffondersi, soprattutto a causa della variante Delta. La variante Delta sta prendendo il ...Nonostante abbia recitato in ben quattro film presentati al Festival, Lea Seydoux non è ancora arrivata a Cannes perché positiva al- 19 . L'attrice è nota per aver interpretato Bastardi senza ...Il governo catalano ha dato quindi il via libera al ripristino delle restrizioni per almeno una settimana in diverse grandi città, tra cui Barcellona, in un momento in cui il numero di casi di ...A oggi, incassa dalla bigliettazione circa 13 milioni di euro al mese contro i 22 degli anni pre Covid. IL SERVIZIO - Soprattutto, per garantire l’operatività, aveva concordato una serie di operazioni ...