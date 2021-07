Covid, focolaio in comitiva spagnoli a Valtournenche (Di venerdì 16 luglio 2021) Quattro maestri di sci spagnoli che da alcuni giorni alloggiano in albergo a Valtournenche sono risultati positivi al Coronavirus. Sono parte di un gruppo di una trentina di connazionali che si ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Quattro maestri di sciche da alcuni giorni alloggiano in albergo asono risultati positivi al Coronavirus. Sono parte di un gruppo di una trentina di connazionali che si ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio Covid, focolaio in comitiva spagnoli a Valtournenche Quattro maestri di sci spagnoli che da alcuni giorni alloggiano in albergo a Valtournenche sono risultati positivi al Coronavirus. Sono parte di un gruppo di una trentina di connazionali che si ...

Palermo, il matrimonio fa paura: sospetta variante Delta Leggi notizie correlate ? Covid, maxi focolaio con studenti: 1.100 positivi ? Maxi - focolaio di studenti, tremila sono in quarantena ? Variante Delta, boom di focolai: "Vaccino, una dose non basta" ...

Covid, focolaio in comitiva spagnoli a Valtournenche Agenzia ANSA Covid, in Italia si discute sull’uso esteso del Green pass. Italiani bloccati a Dubai e in Grecia per focolai Il coronavirus mette intanto a repentaglio anche vacanze studio, soggiorni all’estero e rientri in Italia. A Dubai è scoppiato un maxi focolaio di 200 persone dopo il riscontro di 11 positivi e ora ...

Quei documenti sotto chiave: la verità sull'esercito a Bergamo Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Viminale contro l'Agi: negata la lettura degli atti che portò alla mancata zona rossa in Val Seriana ...

