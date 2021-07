Coronavirus | focolaio dopo la partita Italia-Belgio in un locale romano | 91 i contagi L’età media è di 21 anni

(Di venerdì 16 luglio 2021) A quasi una settimana dalla fine di Euro 2020 emergono i primi casi confermati didadovuti alla visione condivisa dei match nei locali: a Roma sono 91 le persone risultate positive al Covidavere assistito in un, in zona di Monteverde, alladei campionati Europei di calcio tra. Il dato, in base a quanto rende noto l’Asl Roma 3, in due settimane è passato da 16ati agli oltre 90 di oggi 16 luglio di cui 13 secondari (e dunque amici e familiari dei partecipanti o dei dipendenti). Il range di ...

A quasi una settimana dalla fine di Euro 2020 emergono i primi casi confermati di contagi dadovuti alla visione condivisa dei match nei locali: a Roma sono 91 le persone risultate positive al Covid dopo avere assistito in un locale, in zona di Monteverde, alla partita dei ...In provincia di Ferrara sono stati individuati altri 10 casi di positività daSars - CoV - 2, come riportato sul bollettino giornaliero di aggiornamento redatto dalle ...non da), ...CARTOSIO – Focolaio covid a Cartosio. Da ieri sera, infatti, è emersa la positività 12 ragazzi intorno ai 15 anni, oltre a due loro genitori. Altri due casi sono in via di accertamento.Si è allargato, passando da quattro a quattordici, il numero dei casi positivi a Pantelleria. Per lo più sono giovani, 11 infatti sono under 22 e di questi 6 ...