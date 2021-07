Coprifuoco a Barcellona, tornano le restrizioni contro il Covid e la variante Delta (Di venerdì 16 luglio 2021) A deciderlo la Corte Superiore di Giustizia della Catalogna, che ha autorizzato la reintroduzione del Coprifuoco notturno tra l’una di notte e le sei del mattino per fermare la nuova ondata di Covid Leggi su corriere (Di venerdì 16 luglio 2021) A deciderlo la Corte Superiore di Giustizia della Catalogna, che ha autorizzato la reintroduzione delnotturno tra l’una di notte e le sei del mattino per fermare la nuova ondata di

Advertising

Agenzia_Ansa : Torna il coprifuoco a Barcellona per frenare la nuova ondata di Covid: le nuove restrizioni partiranno dal weekend.… - SkyTG24 : Covid, a Barcellona torna il coprifuoco per frenare la nuova ondata - Corriere : A Barcellona torna il coprifuoco per fermare la variante Delta - yuna_hikari : RT @ilpost: In molti comuni della Catalogna, compresa Barcellona, sarà reintrodotto il coprifuoco notturno - DavideTedesco74 : Coronavirus nel mondo, torna il coprifuoco a Barcellona. Oms: 'Prematuro escludere l'ipotesi del virus fuggito dal… -