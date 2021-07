(Di sabato 17 luglio 2021) L’Deall'età di 44, stroncato da un infarto, nella sua casana. Nato a Napoli nel 1977,intrapreso la carriera dello spettacolo sulle orme del padre, Fiore De, che è stato aiuto regista di Citto Maselli.vinto il David di Donatello nel 2002 per Santa Maradona (TUTTO SUL FILM CULT). Nel 2006, nel film Fortapàsc di Marco Risi, ha interpretato il giornalista napoletano Giancarlo Siani. Tra i suoi lavori successivi, “Smetto quando voglio” (2014) e nel 2019 il film ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni #ANSA - wireditalia : I nostri attori sono tutti uguali, rappresentano la stessa tipologia umana. Tranne lui, il punk pigro con la sigare… - SkyTG24 : Cinema, morto a Roma l'attore Libero De Rienzo: aveva 44 anni - badtasteit : La nostra recensione di #MarxPuòAspettare, il documentario di #MarcoBellocchio sul fratello gemello morto suicida p… - rpalazzolo : RT @ProfCampagna: #LiberoDeRienzo A soli 44 anni è morto Libero De Rienzo. Un attore formidabile e talentuoso con una carriera importante… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema morto

Libero De Rienzo:a 44 anni Lutto nel mondo delper la morte dell'attore e regista Libero De Rienzo. L 'artista è venuto a mancare a soli 44 anni. Secondo quanto fa sapere il Corriere ...Perdiamo un giovane talento, un protagonista delitaliano che già aveva visto riconosciuta la sua arte con la doppia vittoria del David di Donatello nel 2002 e nel 2006. Il mondo della cultura ...Vinse il David di Donatello per il film "Santa Maradona" e in "Fortapas" interpretò il ruolo di Giancarlo Siani, il giornalista de 'Il Mattino' ucciso nel 1985 dalla camorra ...(Teleborsa) - Anteprima mondiale, oggi, al Festival di Cannes 2021, per il film di Marco Bellocchio, coprodotto da Tenderstories, "Marx può aspettare". Domani, invece, nel corso della giornata di chiu ...