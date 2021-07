Cagliari, Giulini: ‘Lykogiannis? Nessuna offerta. Rivalità con Napoli? colpa dei tifosi partenopei” (Di venerdì 16 luglio 2021) LYKOGIANNIS -Napoli. Gli azzurri sono impegnati sul mercato alla ricerca del famoso terzino sinistro. Spaletti continua a corteggiare Emerson Palmieri, ma la trattativa vive una fase di stallo, la richiesta del Chelsea e l’ingaggio del neo campione d’Europa con la nazionale di Mancini frenano l’affare. Tra le possibili alternative Giuntoli segue con attenzione Lykogiannis. Il presidente del Cagliari Giulini è intervenuto ai microfoni di -Radio Marte, soffermandosi tra le altre cose su Lykogiannis e il Napoli: LYKOGIANNIS “Ci sono pochi terzini sinistri in Italia con la sua fisicità e che segnano quanto lui, credo sia ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 16 luglio 2021) LYKOGIANNIS -. Gli azzurri sono impegnati sul mercato alla ricerca del famoso terzino sinistro. Spaletti continua a corteggiare Emerson Palmieri, ma la trattativa vive una fase di stallo, la richiesta del Chelsea e l’ingaggio del neo campione d’Europa con la nazionale di Mancini frenano l’affare. Tra le possibili alternative Giuntoli segue con attenzione Lykogiannis. Il presidente delè intervenuto ai microfoni di -Radio Marte, soffermandosi tra le altre cose su Lykogiannis e il: LYKOGIANNIS “Ci sono pochi terzini sinistri in Italia con la sua fisicità e che segnano quanto lui, credo sia ...

