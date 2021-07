Banconote false per fare acquisti in Friuli | identificata la coppia

Advertising

ale_dibattista : Una forza politica che, 3 anni fa prese il 33% dei voti grazie a sacrosante istanze di cambiamento e che finisce a… - messveneto : Con il volto coperto dalla mascherina fanno acquisti e pagano con banconote false: denunciata una coppia: Lo scopo… - Telefriuli1 : ?????????????? ???????????????? ?????? ?????????????????? ??????????: ???????????????????????? ???? ???????????? ???????????????? ?????????? ???????????????????? Lo scopo era ottenere un res… - UdineseTV : Usavano banconote false facendo piccolo acquisti in bar ed edicole, denunciata coppia - - cclatwe : @ale_dibattista Questo PRIMA delle mancette composte da banconote false (come quelle della Mondadori? ??). -

Ultime Notizie dalla rete : Banconote false

Il Friuli

Le indagini della Sezione operativa di Udine. Spacciavanoda 50 e 100 euro ai danni di esercizi pubblici e commerciali della provincia. Durante lo scorso semestre, i carabinieri della dipendente Sezione operativa, guidata dal tenente Antonio ...... una 33enne e un 38enne, residenti a Udine e gravati da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, denunciati per spendita di. Il denaro, con tagli da 50 e 100 euro, ...Lo scopo era ottenere un resto con denaro autentico. Vittime tabaccherie, negozi, edicole e bar della provincia di Udine ...Lupin III Parte 3 sarà presto disponibile anche in home video e per la prima volta anche in Blu-ray. Anime Factory prosegue, in collaborazione con Yamato Video, nella pubblicazione delle serie anime d ...