Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2021 ore 15 | 30

(Di giovedì 15 luglio 2021)DEL 15 LUGLIOORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE COLOMBO E LAURENTINA. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, PER LAVORI IN CORSO A CURA DI ANAS, SI STA IN CODA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTELNO VERSO LATINA. ANDIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE, TEMPORANEAMENTE CHIUSA VIA DEI MONTI LEPINI A CAUSA DI UN INCIDENTE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VALLE FIORETTA E IL CENTRO URBANO DI FROSINONE IN ...