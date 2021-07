Veronica Ciardi e Sarah Nile | ai ferri corti | la moglie di Bernardeschi passa all’attacco

(Di giovedì 15 luglio 2021), dopo essere stata attaccata daper il mancato invito al matrimonio con, ètaè nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte, un bel po’ di anni fa, al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi. Durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia aveva creato un’amicizia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Gazzetta_it : Bernardeschi, festa doppia: dopo l’Europeo l’altare, si sposa domani con Veronica - GossipItalia3 : Sarah Nile e Veronica Ciardi: dopo le pesanti accuse, è arrivata la replica di Veronica #gossipitalianews - ArmandaGelsomin : RT @fanpage: Si chiude così l'amicizia speciale tra le due ex gieffine - ArmandaGelsomin : RT @MediasetTgcom24: Sarah Nile 'tradita' da Veronica Ciardi: 'Ti sei sposata? Ora sparisci dalla mia vita' #sarahnile - badchanneI : Max comunque è davvero il mio preferito che ha tre inciuci contemporaneamente come una Veronica Ciardi qualunque UN… -

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Ciardi

Sarah Nile torna sull'argomento più scottante delle ultime ore:. Dopo il mancato invito al matrimonio, Lady Bernardeschi ha ripreso i social eliminando la modella dalle sue amicizie di Instagram. Sarah Nile parla di: "Il 60% di voi ...A scatenare la tempesta il mancato invito dell'amica al matrimonio con il calciatore. Tra loro la rottura sembra ...Veronica Ciardi, dopo essere stata attaccata da Sarah Nile per il mancato invito al matrimonio con Bernardeschi, è passata all'attacco.Dai baci saffici nella Casa alla lite per il matrimonio: Sarah Nile e Veronica Ciardi sono riuscite a far nuovamente parlare di sé dopo 10 anni ...