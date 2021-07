Spazio: Blue Origin, con Bezos volerà un diciottene il 20 luglio (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos/Washington Post) - Con il fondatore di Amazon, Jeff Bezos volerà il 20 luglio prossimo un diciottene olandese, Oliver Daemen. Ad annunciarlo è Blue Origin. Il vincitore dell'asta da 28 milioni di dollari partirà successivamente con un altro volo. Un portavoce della società ha detto che Daemen, che frequenterà l'Università di Utrecht nei Paesi Bassi per studiare fisica e gestione dell'innovazione, ha partecipato all'asta "e si era assicurato un posto sul secondo volo. Lo abbiamo spostato sul primo volo che è diventato disponibile". Il padre del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos/Washington Post) - Con il fondatore di Amazon, Jeffil 20prossimo unolandese, Oliver Daemen. Ad annunciarlo è. Il vincitore dell'asta da 28 milioni di dollari partirà successivamente con un altro volo. Un portavoce della società ha detto che Daemen, che frequenterà l'Università di Utrecht nei Paesi Bassi per studiare fisica e gestione dell'innovazione, ha partecipato all'asta "e si era assicurato un posto sul secondo volo. Lo abbiamo spostato sul primo volo che è diventato disponibile". Il padre del ...

