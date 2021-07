Sirigu | accordo raggiunto con il Genoa In giornata attesa ufficialità

(Di giovedì 15 luglio 2021) Salvatoresarà un nuovo giocatore del: in queste ore le firme sul contratto, prevista inSalvatoree il Torino separano definitivamente le loro strade. Il portiere Campione d’Europa hauncon il. Un anno di contratto, con opzione di rinnovo per il secondo. Le parti stanno procedendo in queste ore a porre le firme sui contratti, inpotrebbe già esserci l’annuncio. A dare i contorni dell’operazione è stato Fabrizio Romano, intervenuto a Sky Sport 24. ...

Commenta per primo Salvatorelascia il Torino dopo 4 stagioni. Proprio in questi minuti, il portiere classe '87, reduce dalla vittoria dell'Europeo con l'Italia, ha firmato l'che lo legherà al Genoa fino al 30 ...L'è per un anno più uno di opzione.peraltro è reduce dalla spedizione della Nazionale agli Europei, dove ha ricoperto il ruolo di secondo a Gianluigi Donnarumma , riuscendo anche a ..."Sirigu oggi la risoluzione col Toro. Il futuro è al Genoa", scrive stamane La Stampa. Dopo quattro anni finisce il rapporto ...Fatta per Salvatore Sirigu al Genoa: limati gli ultimi dettagli, si trasferirà in Liguria a costo zero. Salito sul tetto d'Europa con la Nazionale, per Salvatore Sirigu è tempo di cambiamenti: nessun ...