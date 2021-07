Roberto Insigne cambia squadra | affare in chiusura

(Di giovedì 15 luglio 2021) Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista per Sky ed esperto di mercato, il Monza sarebbe vicinissimo ad acquistare l'ex Napoli, dal Benevento. Queste le sue parole durante la trasmissione 'Calciomercato l'Originale': "Il Monza, dopo Lorenzo Pirola, sta chiudendo anche per, il fratello di Lorenzo che l'anno scorso era al Benevento" Passato dal Napoli alle Streghe nel 2018, dopo svariati prestiti nelle leghe minori, il fratello del capitano partenopeo ha segnato nella scorsa stagione il suo primo gol in Serie A, proprio contro il Napoli.

Advertising

100x100Napoli : Roberto #Insigne, dopo l'esperienza al #Benevento, si prepara ad essere un nuovo giocatore del #Monza. - ilnapolionline : SKY - Insigne jr verso il Monza, Roberto era al Benevento - - MomentiCalcio : #Monza, che squadrone! Dopo #Pirola e #Calderoli contatti per #RobertoInsigne - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Roberto Insigne vicino al Monza - Cucciolina96251 : RT @DiMarzio: #SerieB | #Monza, incontro per Roberto Insigne Il #Frosinone su #Asencio -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Insigne

Tutto Napoli

... uno che era stato inserito nella rosa dal commissario tecnicoMancini ma ha dovuto dare ... hanno partecipato anche alcuni compagni di squadra come Ciro Immobile e Lorenzo, "esplosi" ...Commenta per primo La vittoria a Euro 2020 dell 'Italia diMancini apre scenari che fino a pochi giorni fa sembravano essere preclusi come, ad esempio, ... infatti, ci sono Lorenzoin ...Negli occhi dei tifosi italiani ci sono ancora le immagini di giubilo per la vittoria agli Europei. E per i supporter napoletani la soddisfazione di ...Bernardeschi, dicevamo, è stato il primo a organizzarsi con largo anticipo per il post Europeo: il suo sì, davanti al prete rigorosamente juventino, l'ha detto all'indomani del bagno di folla di Roma, ...