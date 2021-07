Pokémon Unite, il MOBA per Switch ha una data di uscita ufficiale (Di giovedì 15 luglio 2021) Pokémon Unite, il MOBA Pokémon gratuito di Tencent, arriverà per Nintendo Switch la prossima settimana, ovvero il 21 luglio. Scaricando il gioco e accedendo in qualsiasi momento prima del 31 agosto otterrete anche l'accesso al Pokémon misterioso Zeraora. Come precedentemente annunciato, la versione mobile di Pokémon Unite verrà lanciata ad un certo punto a settembre. Pokémon Unite è sviluppato dai TiMi Studios di Tencent, che è anche responsabile di Call of Duty Mobile di Activision, ed è stato disponibile in closed beta ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 luglio 2021), ilgratuito di Tencent, arriverà per Nintendola prossima settimana, ovvero il 21 luglio. Scaricando il gioco e accedendo in qualsiasi momento prima del 31 agosto otterrete anche l'accesso almisterioso Zeraora. Come precedentemente annunciato, la versione mobile diverrà lanciata ad un certo punto a settembre.è sviluppato dai TiMi Studios di Tencent, che è anche responsabile di Call of Duty Mobile di Activision, ed è stato disponibile in closed beta ...

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon Unite Pokémon Unite: il nuovo trailer svela l'imminente data di uscita su Nintendo Switch Annunciato pochi mesi fa , Pokémon Unite - capitolo MOBA dei mostriciattoli tascabili sviluppato da TiMi Studios e pubblicato da The Pokémon Company - ha finalmente una data di uscita!

Pokémon Unite annuncia una data d'uscita per Switch The Pokémon Company ha annunciato la data d'uscita per Switch di Pokémon Unite . Il MOBA arriverà quindi il 21 luglio su Switch e a settembre su dispositivi mobili. Insieme all'annuncio è stato pubblicato anche un nuovo trailer del gioco. Il MOBA multipiattaforma ...

