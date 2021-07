«Pearl»: la prima serie animata di Meghan Markle arriva su Netflix (Di giovedì 15 luglio 2021) L’Archewell Productions, la società lanciata dal principe Harry e da Meghan Markle, sta ufficialmente entrando nel business dell’animazione. Meghan sarà, infatti, la creatrice di Pearl, una «serie familiare incentrata sulle avventure di una ragazza di 12 anni ispirata da una varietà di donne influenti della storia». Del progetto, la Duchessa di Sussex sarà la produttrice esecutiva insieme a David Furnish, Carolyn Soper, Liz Garbus e Dan Cogan, mentre Amanda Rynda è stata scelta come showrunner. «Come molte ragazze della sua età, la nostra eroina Pearl intraprenderà un viaggio alla scoperta di sé mentre cerca di superare le sfide quotidiane della vita» ha detto Markle in una nota. https://twitter.com/Variety/status/1415400910373675013 Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 luglio 2021) L’Archewell Productions, la società lanciata dal principe Harry e da Meghan Markle, sta ufficialmente entrando nel business dell’animazione. Meghan sarà, infatti, la creatrice di Pearl, una «serie familiare incentrata sulle avventure di una ragazza di 12 anni ispirata da una varietà di donne influenti della storia». Del progetto, la Duchessa di Sussex sarà la produttrice esecutiva insieme a David Furnish, Carolyn Soper, Liz Garbus e Dan Cogan, mentre Amanda Rynda è stata scelta come showrunner. «Come molte ragazze della sua età, la nostra eroina Pearl intraprenderà un viaggio alla scoperta di sé mentre cerca di superare le sfide quotidiane della vita» ha detto Markle in una nota. https://twitter.com/Variety/status/1415400910373675013

