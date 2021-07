Napoli, l’arcivescovo Battaglia in visita al Comando della Polizia locale (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – visita dell’arcivescovo Mons. Domenico Battaglia stamani al Comando della Polizia locale di Via De Giaxa. Ad accoglierlo il sindaco di Napoli Luigi de Magistris con il comandante del Corpo Ciro Esposito. l’arcivescovo ha voluto benedire la restaurata “Grotta” della Madonna di Lourdes e la Cappella del Comando, anch’essa restaurata con fondi raccolti da privati e grazie ai contributi degli agenti e degli ufficiali. Le chiavi della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutidelMons. Domenicostamani aldi Via De Giaxa. Ad accoglierlo il sindaco diLuigi de Magistris con il comandante del Corpo Ciro Esposito.ha voluto benedire la restaurata “Grotta”Madonna di Lourdes e la Cappella del, anch’essa restaurata con fondi raccolti da privati e grazie ai contributi degli agenti e degli ufficiali. Le chiavi...

Advertising

anteprima24 : ** ##Napoli, l'arcivescovo #Battaglia in visita al Comando della Polizia locale ** - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: L'arcivescovo Battaglia dal sindaco de Magistris, la dedica sul libro d'onore: «Napule è mille culure» - mattinodinapoli : L'arcivescovo Battaglia dal sindaco de Magistris, la dedica sul libro d'onore: «Napule è mille culure» - PeriferiamoNews : Napoli, l’arcivescovo Battaglia in visita a Palazzo San Giacomo: «Città bellissima, credi in te» -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’arcivescovo Napoli, l'arcivescovo sui pestaggi in carcere: "Mi oppongo alla violenza" QUOTIDIANO NAZIONALE