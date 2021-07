Maltempo in Germania, Coblenza inondata: 58 morti, decine di dispersi. Belgio: 5 vittime (Di giovedì 15 luglio 2021) E' salito a 58 il bilancio dei morti per il Maltempo in Germania. Lo ha reso noto la polizia. E più di 50 risultano disperse a causa di forti piogge e inondazioni a Schuld , nella regione di Coblenza, ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 15 luglio 2021) E' salito a 58 il bilancio deiper ilin. Lo ha reso noto la polizia. E più di 50 risultano disperse a causa di forti piogge e inondazioni a Schuld , nella regione di, ...

emergenzavvf : #Germania, il capo Dipartimento Lega e il capo del Corpo nazionale dei #vigilidelfuoco Dattilo esprimono il proprio… - Tg3web : In Germania è di una ventina di morti e una settantina di dispersi il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpi… - Agenzia_Ansa : Maltempo in Germania, 4 morti e 50 dispersi a ovest del Paese #ANSA - tax_tweet : Disastro maltempo in Germania, almeno 58 morti e decine di dispersi: in 200mila senza elettricità - Mosange : RT @tweetnewsit: Maltempo #Germania: danni, morti e dispersi -