Luigi Ghirri era anche un grande scrittore

(Di giovedì 15 luglio 2021) Era il 2000 quando i primi cellulari vengono dotati di fotocamera. A quei tempi forse un’innovazione all’apparenza poco significativa. Oggi possiamo invece affermare che l’accoppiata smartphone con fotocamera e diffusione dei social network ha compiuto una piccola rivoluzione nelle nostre vite e nelle nostre abitudini. C’è chi fotografa tutto e posta tutto, su qualsiasi social abbia nel telefono. Ci sono quelli più discreti, ma che non disdegnano di farsi il selfie al momento giusto. Foto e video vengono condivisi, vediamo e sappiamo ogni cosa che ci vuole essere detta e mostrata. L’espressione “società dell’immagine” è più che calzante per descrivere i nostri tempi. Siamo inondati di ...

Lavoro su una linea di confine fotografico tanto cara a. Tutto accade dentro il mio viaggiare in Trentino. Sublime Trentino mi emozioni, mi scrivi sensazioni senza tempo... la voce di ...Recentemente Quodlibet ha ripubblicato, in una nuova edizione, un caposaldo per il mondo della fotografia e non solo, Niente di antico sotto il sole. Scritti e interviste di. Pubblicato per la prima volta nel 1997 da SEI, a cura di Paolo Costantini e Giovanni Chiaramonte e tornato alla stampa nel 2016, nella versione inglese, per l'editore MACK, il libro ...Era il 2000 quando i primi cellulari vengono dotati di fotocamera. A quei tempi forse un’innovazione all’apparenza poco significativa. Oggi possiamo invece affermare che l’accoppiata smartphone con ...Il gruppo domani sarà sul palco allestito davanti al Valli e stasera agli Stalloni il film “a tema” di Elisabetta Sgarbi ...