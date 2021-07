Lobby Lgbt: al via procedura infrazione Ue contro Ungheria e Polonia (Di giovedì 15 luglio 2021) Bruxelles, 15 lug. – E’ guerra aperta tra Ue da una parte e Polonia e Ungheria dall’altra sul fronte della Lobby Lgbt: Bruxelles ha avviato la procedura d’infrazione per il presunto mancato rispetto dei diritti Lgbtiq contro i due Stati membri. Lobby Lgbt: scattata procedura infrazione Ue contro Ungheria e Polonia Sull’Ungheria, i casi nel mirino della Ue includono la legge di recente adozione, che in particolare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 luglio 2021) Bruxelles, 15 lug. – E’ guerra aperta tra Ue da una parte edall’altra sul fronte della: Bruxelles ha avviato lad’per il presunto mancato rispetto dei dirittiiqi due Stati membri.: scattataUeSull’, i casi nel mirino della Ue includono la legge di recente adozione, che in particolare ...

Ultime Notizie dalla rete : Lobby Lgbt FLASH - Facebook promuove il video di una coppia transgender che spinge un neonato a succhiare il petto di un uomo Non è un mistero che praticamente tutte le grandi aziende big - tech della Silicon Valley sono tra i principali supporter delle lobby LGBT, ma ora si sta veramente superando il limite. Facebook sta infatti trasmettendo e promuovendo una mini docuserie con una coppia transgender che vuole crescere il proprio figlio come "non ...

Alessandro Zan: come le Lgbt si sono fatte lobby Un modo di fare autoritario che evidenzia come le Lgbt si siano fatte lobby e cerchino, attraverso le leggi, di imporre la loro volontà alla maggioranza delle persone, senza tenere contro delle loro ...

Cagliari boccia Carta su discriminazioni sessuali, è bufera Agenzia ANSA Alessandro Zan: come le Lgbt si sono fatte lobby Un modo di fare autoritario che evidenzia come le Lgbt si siano fatte lobby e cerchino, attraverso le leggi, di imporre la loro volontà alla maggioranza delle persone, senza tenere contro delle ...

Ddl Zan: facciamo chiarezza Alessandro Zan (AP Photo/Luca Bruno) È iniziata alle 16,30 di martedì 13 luglio la discussione in Senato del disegno di legge Misure di prevenzione e contrasto della discriminaz ...

