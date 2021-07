Israele, non si esclude un nuovo lockdown a settembre. Ma dal 1 agosto si aprono le porte ai turisti (Di giovedì 15 luglio 2021) In Israele torna lo spettro del lockdown. Non immediato, visto che il Paese dal 1 agosto riaprirà anche i confini ai turisti, ma l’aumento del numero di casi di coronavirus nonostante la massiccia campagna di immunizzazione in tutto il Paese ha portato il nuovo direttore generale del ministero della Salute, Nachman Ash, a non poter escludere una nuova chiusura generale a settembre, nel periodo di festività ebraiche che iniziano con Rosh Hashana: “Penso che potremmo arrivare ad un punto in cui diciamo che serve un lockdown”, ha detto all’emittente Channel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Intorna lo spettro del. Non immediato, visto che il Paese dal 1riaprirà anche i confini ai, ma l’aumento del numero di casi di coronavirus nonostante la massiccia campagna di immunizzazione in tutto il Paese ha portato ildirettore generale del ministero della Salute, Nachman Ash, a non poterre una nuova chiusura generale a, nel periodo di festività ebraiche che iniziano con Rosh Hashana: “Penso che potremmo arrivare ad un punto in cui diciamo che serve un”, ha detto all’emittente Channel ...

