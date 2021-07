Incidente sul lavoro, operaio cade da due metri di altezza e batte la testa violentemente. Le sue condizioni sono disperate (Di giovedì 15 luglio 2021) Un operaio di 65 anni ha avuto un Incidente sul lavoro ed è rimasto gravemente ferito . L'uomo stava lavorando all'interno dellìUniversità statale di Milano quando è caduto da un' altezza di circa due ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 luglio 2021) Undi 65 anni ha avuto unsuled è rimasto gravemente ferito . L'uomo stava lavorando all'interno dellìUniversità statale di Milano quando è caduto da un'di circa due ...

Advertising

Corriere : Peschiera Borromeo, incidente sul lavoro: morto meccanico 68enne - SkyTG24 : Incidente sul lavoro nel Milanese: morto 68enne - rtl1025 : ?? Un bambino di 12 anni è morto dopo che gli è caduta in testa la porta del campetto di calcio dove stava giocando… - infoitcultura : Bomba sul principe Carlo, spunta l’intercettazione di Lady D: “Mio marito sta pianificando un incidente…” - Ed52926520 : RT @26Raggi: Al via le prime lavorazioni sul ponte ciclopedonale di via Laurentina, dopo il crollo di una campata avvenuto a ottobre 2020 e… -