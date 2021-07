Hfpa | Golden Globe più affiliati e più trasparenza

(Di giovedì 15 luglio 2021): Che non si potesse andare avanti così, era evidente, dopo tutte le polemiche innescate contro inella bufera da mesi e dopo le accuse del “Los Angeles Times” di essere “una casta razzista”. Cosa ha pensato di fare la Hollywood Foreign Press Association? la Hollywood Foreign Press Association fa un nuovo tentativo di riforma: più– non solo gli 80 originali tra cui nessun nero – e piùnelle operazioni sono al centro delle nuove proposte presentate all’associazione dei giornalisti stranieri nella mecca del cinema da Todd Boehly, il presidente della holding ...

Agenzia ANSA

L'interesse di Eldridge nasce perché fino a quest'anno i Golden Globes sono stati una gallina dalle uova d'oro per la Hollywood Foreign Press, Dick Clark Productions e la Nbc con proventi da decine ... Così l'associazione che ogni anno assegna i Golden Globe ha annunciato grandi novità per i film stranieri. Hfpa: Golden Globe contro la crisi più affiliati e più trasparenza. Nella nuova riforma vi è l'aggiunta immediata di 50 nuovi giornalisti. NEW YORK, 15 LUG - Nella bufera da mesi dopo le accuse del "Los Angeles Times" di essere "una casta razzista", la Hollywood Foreign Press Association fa un nuovo tentativo di riforma.