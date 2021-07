Giovanni Toti: chi sceglie di non usufruire di quanto la scienza mette a disposizione ovviamente ne pagherà le conseguenze (Di giovedì 15 luglio 2021) «Sono molto d’accordo con quello che ha fatto la Francia. Se non si vuole proporre un obbligo vaccinale per talune categorie, quantomeno si agevoli la volontà delle persone dando la possibilità ai vaccinati di condurre una vita normale e chi invece sceglie, a mio modo di vedere sbagliando molto per sé stesso e per la… Leggi di più “” » L’articolo proviene da Grandeinganno.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 15 luglio 2021) «Sono molto d’accordo con quello che ha fatto la Francia. Se non si vuole proporre un obbligo vaccinale per talune categorie,meno si agevoli la volontà delle persone dando la possibilità ai vaccinati di condurre una vita normale e chi invece, a mio modo di vedere sbagliando molto per sé stesso e per la… Leggi di più “” » L’articolo proviene da Grandeinganno.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

BSanturbano : RT @RadioSavana: Governatore della Liguria minaccia pubblicamente coloro che non vogliono vaccinarsi: 'Chi non si vaccina pagherà le conseg… - Alessan41376558 : @GiovanniToti @LaVeritaWeb Giovanni toti può garantirvi di non ammalarvi e' un vostro diritto,camperemo in eterno g… - cacciaramarri : RT @RadioSavana: Governatore della Liguria minaccia pubblicamente coloro che non vogliono vaccinarsi: 'Chi non si vaccina pagherà le conseg… - swinsto54973131 : RT @RadioSavana: Governatore della Liguria minaccia pubblicamente coloro che non vogliono vaccinarsi: 'Chi non si vaccina pagherà le conseg… - marilenagasbar1 : RT @RadioSavana: Governatore della Liguria minaccia pubblicamente coloro che non vogliono vaccinarsi: 'Chi non si vaccina pagherà le conseg… -