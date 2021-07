Figc | Gravina | “Basta polemiche | vittoria Italia non può generare tensioni”

(Di giovedì 15 luglio 2021) “Non aggiungo una riga in più, è stata già data la nostra versione degli eventi su un comunicato. Io non posso pensare che ladell’all’Europeo possa. Non voglio ulteriori“. Con queste parole, pronunciate a margine del Consiglio federale, il presidente dellaGabrielemette la parola fine al botta e risposta con il Prefetto di Roma rispetto alla legittimità del festeggiamento con il pullman scoperto dopo ladell’a Euro 2020. SportFace.

Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? #Mattarella ringrazia l'#Italia Campione d'Europa: "Avete meritato ben oltre il punteggio… - giomalago : Ci avete regalato una notte magica! Siamo campioni d'Europa! Complimenti ai ragazzi, al ct @robymancio e alla @FIGC… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? #Gravina: "Questa Nazionale è un simbolo di unità dell'#Italia: è cuore, anima e coraggio"…

Lo dice il presidente dellaGabriele, a margine del Consiglio federale. "Io non posso pensare che la vittoria dell'Italia all'Europeo possa generare tensioni. Non voglio ulteriori ...Il prefetto chiama il presidente della, chiedendogli conto dell'inosservanza della disposizione, e questi risponde che i calciatori "vogliono" fare il tour sul sightseen : insomma, dopo ...Gravina ha dimostrato di crederci fino in fondo con il legale fino al 2026” A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Giancarlo Abete, ex presidente FIGC e vicepresidente ...Figc, Gravina mette fine al botta e risposta con il Prefetto: "Basta polemiche, vittoria Italia non può generare tensioni" ...