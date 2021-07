Covid, Israele non esclude lockdown per festività settembre (Di giovedì 15 luglio 2021) Vista la ripresa dei contagi dovuta alla variante Delta, il nuovo direttore generale del ministero della salute israeliano, Nachman Ash, non esclude che il paese possa dover tornare nuovamente al lockdown a settembre, nel periodo di festività ebraiche che iniziano con Rosh Hashana. “Penso che potremmo arrivare ad un punto in cui diciamo: serve un lockdown”, ha detto all’emittente Channel 13, rilanciata da Times of Israele. Ash ha aggiunto di sperare che ciò non sia necessario. E si pensa a un ‘green pass’ per matrimoni e altri grandi eventi al chiuso. A partire dal 21 luglio, vi potranno ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) Vista la ripresa dei contagi dovuta alla variante Delta, il nuovo direttore generale del ministero della salute israeliano, Nachman Ash, nonche il paese possa dover tornare nuovamente al, nel periodo diebraiche che iniziano con Rosh Hashana. “Penso che potremmo arrivare ad un punto in cui diciamo: serve un”, ha detto all’emittente Channel 13, rilanciata da Times of. Ash ha aggiunto di sperare che ciò non sia necessario. E si pensa a un ‘green pass’ per matrimoni e altri grandi eventi al chiuso. A partire dal 21 luglio, vi potranno ...

